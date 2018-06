O quarto dia da Copa do Mundo de 2018 começa neste domingo, 17, com três partidas dos grupos E e F. O destaque é a estreia da seleção brasileira no Mundial da Rússia contra a Suíça. A atual campeã competição, Alemanha, enfrenta o México na estreia.

A rodada começa com o jogo entre Costa Rica e Sérvia, azarões do Grupo do E, a partir das 9h (de Brasília), na Arena Samara. A Costa Rica sonha em repetir o desempenho do último Mundia, quando chegaram às quartas de final e só caíram nos pênaltis diante da Holanda. Para isso, contam com a estrela do goleiro Keylor Navas, do Real Madrid. A Sérvia retorna à Copa depois de oito anos e conta com a experiência de Nemanja Matic, volante do Manchester United, e com o prodígio Sergej Milinkovic-Savic, destaque da Lazio.

O segundo jogo do dia é entre Alemanha e México, às 12h (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou, pelo Grupo F. Os alemães são novamente um dos favoritos ao título, tentando repetir o feito de 2014. A seleção tetracampeã chega à Copa do Mundo com a mesma base de jogadores da última edição, com destaque para o goleiro Neuer, recuperado de lesão, e o meia Toni Kroos, um dos melhores jogadores em 2014. Além da experiência, os alemães mantém o mesmo estilo de jogo, com paciência e destreza nos passes, dominando boa parte das partidas que disputa. Aposentado, Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas, agora trabalha como assistente técnico do treinador Joachim Löw.

O México chega ao Mundial sob o comando por Juan Carlos Osorio, e vem apresentando instabilidade. Neste ano, os mexicanos venceram três jogos em seis disputados. A seleção tricolor chega à Rússia com uma geração experiente, com nomes como Javier “Chicharito” Hernández, Giovani dos Santos e Rafa Márquez.

O terceiro jogo do dia é o mais esperado pelos brasileiros, pois a seleção entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo. A partida será contra a Suíça, às 15h (de Brasília), na Arena Rostov, pelo Grupo E. Depois de um Mundial marcado pelo nervosismo e pela pressão de vencer em casa, o clima entre jogadores e torcedores em 2018 é de otimismo e leveza. O responsável pela mudança de comportamento é o técnico Tite, que recuperou a seleção e espantou o fantasma da derrota por 7 a 1 sofrida para a Alemanha nas semifinais em 2014. O Brasil tem como esperança o quarteto ofensivo de Tite, formado por Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus, além da experiência do habilidoso lateral Marcelo. Apesar do poderio ofensivo, a defesa é a primeira prioridade da seleção de Tite, que não levou gols em nenhum dos quatro jogos disputados neste ano.

A Suíça precisa mais do que nunca do seu tradicional sistema defensivo e promete apresentar dificuldades aos brasileiros. O elenco do técnico Vladimir Petkovic não conta com grandes nomes do futebol mundial, os destaques da equipe são Xherdan Shaqiri, ex-Bayern de Munique e Granit Xhaka, do Arsenal. Mas a seleção suíça está invicta em 2018, com três vitórias e um empate em 1 a 1 contra a Espanha.