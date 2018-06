A Copa do Mundo de 2018 chega ao seu 13º dia com quatro partidas fechando os grupos C e D. A Argentina luta pela sobrevivência contra a Nigéria e “seca’ a Islândia, que enfrenta a Croácia, desfalcada de seus principais jogadores. Classificada, a França joga apenas para manter a liderança contra a Dinamarca, enquanto a Austrália, ainda com chances de chegar às oitavas de final, enfrenta a eliminada seleção peruana.

A França enfrenta a Dinamarca, às 11h (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou, pelo Grupo C, com transmissão dos canais Fox Sports e SporTV. Os franceses venceram os dois primeiros jogos do grupo, mas, apesar da presença de suas grandes estrelas, como Antoine Griezmann e Paul Pogba, ainda não encantaram na competição. Na partida contra a Dinamarca, precisa apenas de um empate para manter a liderança, mesmo resultado que garante a classificação dos dinamarqueses – ou seja, a partida tem grandes chances de ser pouco movimentada e sem muitas emoções.

A Austrália joga contra o Peru, também às 11h (de Brasília), no Estádio Fisht, em Sochi, pelo Grupo C, com transmissão da Fox Sports 2 e do SporTV 2. Os australianos precisam vencer e torcer contra os dinamarqueses para conseguir a classificação em segundo lugar no grupo, mas a vitória depende de uma melhora ofensiva da equipe que até agora só marcou gols de pênalti na competição. Os peruanos jogam apenas pela honra, pois já foram eliminados após amargarem derrotas para Dinamarca e França.

A Nigéria encara a Argentina, às 15h (de Brasília), no Estádio São Petersburgo, pelo Grupo D, com transmissão da Fox Sports e do SporTV. A seleção argentina ainda não conseguiu vencer na competição, inclusive tomando um 3 a 0 vexatório contra a Croácia, mas foi salva pelos próprios nigerianos na última rodada, quando a equipe africana derrotou a Islândia por 2 a 0. Sem atuar bem e com clima tenso entre o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores, a Argentina ainda precisa superar mais um problema: o “sumiço” de Lionel Messi até esse momento da competição.

A seleção nigeriana foi derrotada na estreia pela Croácia por 2 a 0, mas evoluiu no segundo jogo, batendo a Islândia por 2 a 0 e se recolocando na disputa pela segunda vaga do Grupo D. O problema para a Nigéria foi ter colocado a Argentina na briga – com isso, precisa agora parar o forte ataque argentino na última rodada. Um empate garante os nigerianos na próxima fase, desde que a Islândia não vença por dois ou mais gols contra os croatas.

A Islândia joga contra a Croácia, também às 15h (de Brasília), na Arena Rostov, pelo Grupo D, com transmissão da Fox Sports 2 e do SporTV2. Os islandeses perderam a chance de encaminhar a classificação na segunda rodada contra a Nigéria, quando foram derrotados por 2 a 0. O revés complicou a situação da Islândia no grupo. A Croácia lidera a chave com folga e vai descansar seus principais jogadores para o jogo contra os islandeses, aumentando as esperanças da equipe estreante em Mundiais.