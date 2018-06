O nono dia da Copa do Mundo de 2018 terá três jogos dos Grupos D e E. A segunda partida da seleção brasileira é a principal atração do dia. Após um empate contra os suíços na estreia (1 a 1), o Brasil terá uma desesperada Costa Rica pela frente – perdeu na estreia para a Sérvia – e os comandados do técnico Tite terão uma nova chance de apresentar o mesmo futebol convincente dos últimos anos. A Islândia encara a Nigéria em clima de decisão no Grupo D, em jogo que pode complicar a Argentina; no grupo do Brasil, Sérvia e Suíça fecham a rodada desta sexta.

A seleção brasileira faz o primeiro jogo do dia contra a Costa Rica, a partir das 9 horas (de Brasília), no Estádio São Petersburgo, pelo Grupo E, com transmissão da TV Globo, Fox Sports, Fox Sports 2 e SporTV. O Brasil precisa vencer para se manter com chance de liderar o grupo sem depender de outros resultados. O tropeço na estreia não estava nos planos de Tite, mas o otimismo e tranquilidade da equipe continuam para o segundo jogo, contra um adversário menos complicado e com uma defesa mais frágil do que a suíça. O sucesso brasileiro também passa pelos pés de Neymar, que não foi bem na primeira partida e teve um desconforto no tornozelo durante a semana.

Após perder para a Costa Rica, a Sérvia se complicou no grupo. Uma derrota pode desclassificar a equipe, que busca um desempenho ao menos parecida com o da Copa de 2014, no Brasil, quando chegou às quartas de final. Com um elenco mais frágil, os costa-riquenhos ainda dependem do goleiro Keylor Navas, do Real Madrid, e do meia Bryan Ruiz para tentar parar a seleção brasileira.

O segundo jogo do dia será entre Nigéria e Islândia, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Volgogrado, pelo Grupo D, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Além de ser um jogo-chave para a classificação, as duas equipes podem definir o futuro da Argentina na competição, já que o time de Messi empatou na estreia contra a Islândia (1 a 1) e perdeu da Croácia (3 a 0) e dependem deste jogo para não serem eliminados. Uma vitória deixa os islandeses a um empate das oitavas, enquanto um triunfo nigeriano acirra a disputa pela segunda colocação na última rodada.

Fechando o dia, a Sérvia enfrenta a Suíça, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Kaliningrado, pelo Grupo B, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. O sérvios passaram com dificuldade pela Costa Rica na estreia, com uma vitória magra por 1 a 0. O triunfo rendeu a liderança à Sérvia – se vencerem os suíços, irão garantir a classificação antecipada. A seleção suíça arrancou um empate contra o Brasil na estreia, mas agora terá um adversário com estilo de jogo semelhante, deixando o jogo mais equilibrado.