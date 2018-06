O 12º dia da Copa do Mundo de 2018 terá quatro partidas dos grupos A e B, que irão definir quem avança para as oitavas de final e em qual posição, o que é determinante para os cruzamentos da próxima fase. Uruguai e Rússia já estão classificados, mas se enfrentam valendo a liderança do Grupo A. Os eliminados Egito e Arábia Saudita fazem jogo de despedida pela mesma chave. Já pelo Grupo B, Portugal, de Cristiano Ronaldo, decide vaga contra o Irã e torcendo contra a Espanha, que encara a eliminada seleção do Marrocos, para ser o primeiro da chave.

A Rússia encara o Uruguai, a partir das 9h (de Brasília), na Arena Samara. Com o melhor ataque da competição (oito gols), os russos terão pela frente a forte defesa uruguaia, que ainda não foi vazada nesta Copa do Mundo. A Rússia lidera o grupo por conta do saldo de gols e precisa apenas de um empate para passar na primeira colocação. Os uruguaios terão que vencer para escapar da Espanha, que provavelmente deve liderar o Grupo B, nas oitavas de final.

Egito e Arábia Saudita fazem o segundo o jogo do dia, também às 11h (de Brasília), no Estádio Volgogrado, pelo Grupo A. Mesmo com o retorno de seu craque, Mohamed Salah, que estava lesionado, a seleção egípcia foi derrotada pela Rússia na segunda rodada por 3 a 1, resultado que culminou na sua eliminação. A Arábia Saudita, azarão no grupo, foi eliminada após acumular duas derrotas – 5 a 0 contra a Rússia e 1 a 0 contra o Uruguai. Os sauditas também não são favoritos contra o Egito de Salah.

Portugal enfrenta o Irã, às 15h (de Brasília), na Arena Mordovia, pelo Grupo B. A seleção portuguesa precisa apenas de um empate para garantir a classificação e deve manter a mesma estratégia dos últimos dois jogos: criar alguma chance de gol para seu astro, Cristiano Ronaldo, e depois segurar o resultado. Para terminar na primeira colocação, os portugueses precisam vencer e torcer contra a Espanha. Uma derrota para o Irã, no entanto, pode colocar fim na melhor Copa do astro português.

O Irã tem uma das melhores defesas do torneio – tomou apenas um gol – e, muitas vezes, abdica completamente do ataque para evitar tomar gols. No entanto, contra Portugal, os iranianos vão ter que sair para o ataque, já que nem empate e nem derrota interessam à equipe asiática. O Irã ocupa a terceira colocação no grupo, com três pontos conquistados, atrás de Portugal e Espanha, que tem quatro.

A Espanha joga contra o Marrocos, também às 15h (de Brasília), no Estádio Kaliningrado, pelo Grupo B. Líderes com quatro pontos, os espanhóis chegam em boa posição para garantir a primeira colocação, já que enfrentarão a eliminada seleção do Marrocos, podendo abrir um bom número de saldo de gols à frente de Portugal, que tem confronto complicado contra o Irã. Uma das favoritas ao título, a seleção espanhola ainda não teve uma atuação sólida na competição e quer vencer e convencer contra o Marrocos. Os marroquinos tiveram chances contra Irã e Portugal, mas amargaram duas derrotas sofridas e foram eliminados precocemente do Mundial.