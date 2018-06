O quinto dia da Copa do Mundo de 2018 terá três partidas nesta segunda-feira, dia 18, com as estreias de Inglaterra e Bélgica e o jogo entre Coreia do Sul e Suécia, pelo grupo da Alemanha, que estreou na Copa com derrota no domingo.

Após os principais favoritos ao título do Mundial decepcionarem na estreia – a Alemanha perdeu, Brasil, Argentina e Espanha empataram e a França venceu com um futebol ruim -, Inglaterra e Bélgica estreiam na competição tentando mostrar que têm potencial para surpreender e ir longe na competição, talvez até ficando com o troféu.

A rodada começa com o jogo entre Suécia e Coreia do Sul, do Grupo F, a partir das 9h (de Brasília), em Níjni Novgorod. Após a derrota da Alemanha na estreia, a partida ganhou um peso maior para os times, que sonham com uma vaga nas oitavas de final do torneio. O destaque do time coreano é Heung-min Son, jogador do Tottenham. O time sueco, que mandou olheiros para o treino da equipe asiática, confia em uma seleção renovada, sem seu maior craque, Zlatan Ibrahimovic, para surpreender no torneio.

O segundo jogo do dia é entre Bélgica e Panamá, às 12h (de Brasília), em Sochi, abrindo o Grupo G. A seleção belga é favoritíssima na partida contra a seleção panamenha, que estreia em uma Copa do Mundo. Os belgas vêm com a sua melhor geração, agora mais experiente – boa parte já esteve na Copa no Brasil, quando o time parou nas quartas de final diante da Argentina -, para surpreender na Rússia. Os atacantes Lukaku e Hazard e o meia De Bruyne são os destaques do time, que também tem outros jogadores de destaque como o goleiro Curtois, o zagueiro Kompany e o meia Fellaini. No Panamá, o zagueiro Román Torres é o destaque.

A última partida do dia é entre a renovada Inglaterra e a Tunísia, que tem uma seleção com diversos jogadores nascidos na França. A partida, pelo Grupo G, começa às 15h (de Brasília), em Volgogrado. O time inglês vem com muitos jogadores jovens de destaque como os meias Dele Alli (22 anos) e Jesse Lingard (25) e os atacantes Rashford (20), Sterling (23) e o craque do time, Harry Kane (24).

Todas as partidas terão transmissão da TV aberta, pela Rede Globo, e da TV fechada, por Sportv e Fox Sports.