A Copa do Mundo de 2018 chega ao 15º dia e terá mais quatro partidas encerrando a fase de grupos. Pelo Grupo G, Bélgica e Inglaterra, já classificados, batalham pela liderança, enquanto os eliminados Panamá e Tunísia fazem jogo de despedida. No Grupo H, Senegal e Colômbia decidem vaga em confronto direto, e a seleção japonesa, em busca de uma vaga nas oitavas de final, enfrenta a eliminada Polônia.

A Colômbia joga contra o Senegal na Arena Samara, às 11h (de Brasília), pela última rodada do Grupo H, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os colombianos se recuperaram da derrota na estreia para o Japão e venceram os poloneses com autoridade por 3 a 0. O resultado recolocou a Colômbia na disputa pela vaga nas oitavas, mas, para avançar, a seleção sul-americana precisa da vitória contra a complicada seleção senegalesa. Um empate só classificará os colombianos se o Japão for derrotado pela Polônia.

A seleção de Senegal é uma das surpresas desta primeira fase do Mundial e é a única seleção africana remanescente na competição. No entanto, os senegaleses correm sério risco de cair na fase de grupos, porque a equipe tem um confronto difícil contra a favorita Colômbia, que vem de ótima vitória sobre a Polônia. Para avançar, Senegal precisa vencer ou empatar – uma derrota só serve se o Japão perder para a eliminada Polônia por mais gols de diferença.

O Japão encara a Polônia no Estádio Volgogrado, também às 11h (de Brasília), pela Grupo H, com transmissão da Fox Sports 2 e SporTV 2. O Japão precisa apenas de um empate com a eliminada seleção polonesa para garantir a classificação. Cabeça de chave e favorita do grupo ao lado dos colombianos, a Polônia decepcionou e perdeu as duas partidas que disputou até aqui, mas conta com seu artilheiro, Robert Lewandowski, para complicar a vida dos japoneses.

A Inglaterra terá confronto contra a Bélgica no Estádio Kaliningrado, a partir das 15h (de Brasília), pelo Grupo G, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. A partida vale a liderança da chave. Os ingleses colocarão à prova o favoritismo da Bélgica no grupo. Correndo por fora na Copa do Mundo, a tradicional seleção inglesa tem a chance de liderar seu grupo e tentar surpreender após cair na primeira fase em 2014. Para o jogo, a Inglaterra conta com o artilheiro do torneio, o atacante Harry Kane, que tem 5 gols marcados.

A Bélgica é uma das seleções favoritas ao título na Rússia e talvez seja a que apresentou o melhor futebol no torneio até esse momento. Os belgas têm grandes nomes do futebol mundial, como Kevin De Bruyne (Manchester City) e Eden Hazard (Chelsea), e tentam confirmar o favoritismo no Grupo G. Para o jogo contra a Inglaterra, a equipe não terá seu artilheiro Romelu Lukaku (Manchester United), que sente dores no tornozelo, mas não preocupa para as oitavas de final.

O Panamá enfrenta a Tunísia na Arena Mordovia, em Saransk, também às 15h (de Brasília), pelo Grupo G. Os panamenhos estão eliminados, mas para eles a participação no Mundial – a primeira da sua história – já é um feito a ser comemorado, independente dos resultados. Para o confronto contra a Tunísia, também eliminada, o Panamá terá apenas o objetivo de marcar mais um gol na Copa. Os tunisianos deram trabalho aos ingleses, mas foram goleados pelos belgas e agora tentam vencer seu jogo de despedida do torneio.