A Copa do Mundo de 2018 chega ao seu oitavo dia com três partidas dos Grupos C e D. A França tenta provar o seu favoritismo ao título contra o Peru após uma vitória magra (2 a 1) na estreia, contra a Austrália. Lionel Messi e a Argentina terão jogo-chave contra a Croácia, enquanto a Dinamarca tenta encaminhar a classificação contra os australianos.

A Dinamarca encara a Austrália, a partir das 9 horas (de Brasília), na Arena Samara, pela segunda rodada do Grupo C, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. O jogo pode selar a classificação dos dinamarqueses, pois venceram a seleção peruana por 1 a 0 na estreia e, se chegarem aos seis pontos, estarão classificados caso o Peru empate ou perca da França. A situação dos australianos é mais complicada. Em um jogo duro na estreia, foram derrotados pela França e agora precisam vencer para continuarem com chances de avançar à próxima fase sem ter que depender do resultado de adversários.

O segundo jogo do dia será entre França e Peru, às 12 horas (de Brasília), na Arena Ecaterimburgo, também pelo Grupo C e com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os franceses tiveram, inesperadamente, um teste difícil contra a Austrália, não pela força do adversário, mas por sua própria falta de organização dentro de campo. A seleção francesa não conseguiu criar jogadas de perigo, apesar do forte poderio ofensivo da equipe, com nomes como Griezmann, Pogba e Mbappé. Caso vença, a França encaminhará a classificação para as oitavas de final.

O Peru tem um grande desafio contra os franceses, já que na primeira rodada foram derrotados pela Dinamarca por 1 a 0. Os peruanos foram superiores e tiveram mais chances que os dinamarqueses, inclusive um pênalti desperdiçado por Cueva, jogador do São Paulo, mas a dificuldade nas finalizações custou caro ao time. O técnico Ricardo Gareca começou o primeiro jogo com o atacante Paolo Guerrero, do Flamengo, no banco, mas agora terá que apostar todas as suas fichas no principal jogador da equipe.

Fechando o dia, a seleção argentina enfrenta a Croácia, às 15h (de Brasília), no Estádio Níjni Novgorod, pela segunda rodada do Grupo D, com transmissão da TV Globo, Fox Sports, Fox Sports 2 e SporTV. Os argentinos são favoritos no confronto e no grupo, mas não conseguiram traduzir esse favoritismo em vitória no primeiro jogo, quando ficaram no 1 a 1 contra a Islândia.

O resultado inesperado na estreia, com direito a pênalti perdido pelo astro Lionel Messi, pressiona a Argentina. O segundo jogo promete ser complicado, pois a Croácia é a outra seleção favorita do grupo e venceu seu primeiro confronto – 2 a 0 sobre a Nigéria, em uma partida difícil, na qual os croatas encontraram problemas para furar a defesa africana. A seleção croata conta com os meias Ivan Raktic (Barcelona) e Luka Modric (Real Madrid) e o atacante Mario Mandzukic (Juventus) para tentar superar a frágil defesa argentina.