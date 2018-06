O 14º dia da Copa do Mundo de 2018 terá quatro jogos definindo os grupos E e F. No Grupo E, o Brasil volta a campo em partida decisiva contra a Sérvia, enquanto a Suíça tenta chegar à classificação e à liderança contra a eliminada Costa Rica. Pelo Grupo F, a seleção alemã enfrenta a Coreia do Sul para garantir a classificação e talvez até assumir a liderança, caso o México tropece contra a Suécia na partida que complementa o grupo.

O duelo entre Alemanha e Coreia do Sul acontece na Arena Kazan, a partir das 11h (de Brasília), com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os alemães tiveram muita dificuldade nos dois primeiros jogos do Mundial e permanecem vivos graças ao meia Toni Kroos, que marcou o gol da vitória sobre a Suécia aos 50 minutos do segundo tempo. Aliviados, os alemães agora precisam de uma vitória simples contra os coreanos para chegarem às oitavas.

A Coreia do Sul é coadjuvante no Grupo F, mas chega à última rodada ainda com remotas chances de classificação. Os coreanos foram derrotados por Suécia e México e, para avançarem às oitavas, precisam de uma vitória contra os atuais campeões mundiais, além de torcer por um triunfo dos mexicanos sobre os suecos.

O México joga contra a Suécia na Arena Ecaterimburgo, também às 11h (de Brasília), pelo Grupo F, com transmissão da Fox Sports 2 e SporTV2. Os mexicanos são uma das grandes surpresas desta edição da Copa. Um empate contra os suecos garantirá a liderança no grupo aos alemães. A Suécia fez boa partida contra a Alemanha, mas foi derrotada no último lance e joga pela sobrevivência contra a seleção mexicana.

A seleção brasileira enfrenta a Sérvia no Estádio Spartak, em Moscou, às 15h (de Brasília), com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Após empatar com a Suíça em 1 a 1, o Brasil lutou e arrancou uma vitória crucial contra a Costa Rica por 2 a 0, resultado que deu a liderança aos brasileiros. Para avançar, os comandados de Tite precisam apenas de um empate, mas uma derrota contra os sérvios pode eliminar a seleção na fase de grupos.

Os sérvios começaram na liderança do grupo após vitória difícil contra a Costa Rica por 1 a 0, mas a derrota de virada para a Suíça, por 2 a 1, tirou a seleção sérvia da zona de classificação. Confiando em seus medalhões, como Nemanja Matic e Sergej Milinkovic-Savic, a seleção sérvia precisa vencer o favorito Brasil para chegar às oitavas de final.

A Suíça enfrenta a Costa Rica no Estádio Níjni Novgorod, às 15h (de Brasília), pelo Grupo E, com transmissão da Fox Sports 2 e SporTV 2. Após arrancarem um difícil empate contra a seleção brasileira e uma vitória de virada sobre a Sérvia, os suíços estão em ótimas condições para garantir a classificação contra a já eliminada Costa Rica. O jogo, no entanto, não deve ser tão fácil, pois os costa-riquenhos fizeram jogos duros contra Brasil e Sérvia.