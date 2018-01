Renê Júnior é do Corinthians; siga o mercado da bola

Nenhuma despedida é fácil. Ela é ainda mais difícil, quando falamos de nove anos de vivência diária, onde sonhos estão envolvidos intensamente, experiências maravilhosas foram vividas e muita história pode ser registrada. Neste fim de 2017, me despeço do Santos, clube onde cheguei como menino e saio como homem, onde vivi grande parte da minha vida e criei um vínculo gigantesco. Nos últimos dias, recebi diversas mensagens de carinho e de reconhecimento. Isso me motiva muito, pois me dediquei intensamente a essa instituição. Aqui fui feliz, cresci, ganhei títulos, como uma Copa São Paulo, uma Copa do Brasil e um Paulistão. Por isso, gostaria de dizer, muito obrigado a todos por esse carinho, obrigado a cada profissional do clube que esteve comigo em todos esses anos. Parto para um novo desafio, um novo destino e levarei cada aprendizado, cada ensinamento e cada momento comigo. Obrigado! #NasMãosDeDeus🙏🏻!

