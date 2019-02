Veja ao vivo o jogo Inter de Milão x Lazio pelas quartas da Copa Itália

A Inter de Milão enfrenta a Lazio nesta quinta-feira, 31, a partir das 18h (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, pelas quartas de final da Copa Itália. O vencedor do confronto irá jogar contra a Atalanta, que eliminou a favorita Juventus. A partida será transmitida no Brasil pelo canal da DAZN, empresa de streaming esportivos, no YouTube.

Acompanhe ao vivo a transmissão:

Escalação da Lazio:

Goleiro: Thomas Strakosha

Defensores: Stefan Radu, Francesco Acerbi e Wallace

Meias: Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Senad Lulic e Marusic

Atacantes: Joaquín Correa e Ciro Immobile

Escalação da Internazionale:

Goleiro: Samir Handanovic

Defensores: Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar, Miranda e Kwadwo Asamoah

Meias: Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic e João Mário

Atacantes: Matteo Politano, Antonio Candreva e Mauro Icardi