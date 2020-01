Vasco x Flamengo: como acompanhar o clássico sem TV

O Maracanã será palco de um dos clássicos mais inusitados e esvaziados de sua história nesta quarta-feira, 22. Vasco da Gama e Flamengo se enfrentam a partir das 21h pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com equipes alternativas e sem transmissão de TV. Como o Flamengo não fechou um novo contrato com a Globo para direitos de transmissão, apenas os torcedores presentes no estádio assistirão ao jogo. O jogo será transmitido por rádios cariocas e o site de Placar fará a narração, minuto a minuto.

Outra opção será acompanhar a transmissão ao vivo, sem imagem do jogo, nas página do YouTube e Facebook da FlaTV. O clube rubro-negro estreou no último fim de semana com empate sem gols diante do Macaé, já sem transmissão de TV.

A Rede Globo oferece ao Flamengo 30 milhões de reais pela transmissão de seus jogos, o dobro do que será pago para Fluminense, Botafogo e Vasco. O clube-rubro, negro, porém, alega que sua marca deve ser valorizada depois dos títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2019 e exige cerca de 100 milhões de reais.

Como o elenco profissional só retorna de férias no dia 27, pois terminou a temporada 2019 mais tarde devido ao Mundial de Clubes, o Flamengo mandará a campo uma equipe formada basicamente por atletas de seu time sub-20, dirigidos pelo auxiliar Maurício Souza.

Do lado do Vasco, o técnico Abel Braga, campeão da edição passada justamente com o rival, optou por fazer o mesmo e escalará uma equipe alternativa, formada por atletas da base, com exceção ao atacante Ribamar.

Prováveis escalações:

Vasco: Jordi, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e Alexandre; Andrey, Marcos Júnior e Lucas Santos; Tiago Reis, Ribamar e Vinícius. Técnico: Abel Braga.

Flamengo: Gabriel Batista, João Lucas, Dantas, Rafael Santos e Ramon; Vinicius, Hugo Moura, Yuri César e Luiz Henrique; Lucas Silva e Vítor Gabriel. Técnico: Maurício Souza