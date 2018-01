Vasco tem novo fornecedor de material esportivo

Após três anos com a Umbro, o Vasco anunciou na noite desta segunda-feira seu novo fornecedor de material esportivo para as próximas temporadas. A empresa italiana Diadora, que retornou ao Brasil em 2014, fará parceria com a Filon e produzirá os uniformes da equipe carioca.

De acordo com nota oficial do clube, a escolha pela dupla foi por conta da opção de agilidade, distribuição e perspectiva de faturamento. A Umbro também fez proposta, que não foi aceita. O clube só tomou a decisão após o dia 31 de dezembro, por conta de multa rescisória de 8 milhões de reais em caso de encerramento de contrato antes da data.