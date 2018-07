Vasco rescinde o contrato do zagueiro Paulão

Paulão não é mais jogador do Vasco da Gama. Nesta segunda-feira, o zagueiro pediu a rescisão do contrato com o clube e a diretoria atendeu à solicitação, liberando o atleta da viagem para Quito, no Equador, onde o time carioca enfrenta a LDU pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

“O zagueiro Paulão solicitou a rescisão de seu contrato com o Vasco da Gama. O clube aceitou o pedido e liberou o atleta da viagem a Quito para que os trâmites burocráticos sejam concluídos”, publicou o clube, em nota.

A passagem de Paulão pelo Vasco durou um ano e dois meses. Em maio de 2017, o clube carioca contratou o defensor por empréstimo junto ao Internacional e o jogador chegou com status de titular. No entanto, a imagem de Paulão se desgastou com atuações abaixo do esperado e por conflitos com a torcida vascaína. O atleta fez 47 jogos pelo Vasco e marcou dois gols.