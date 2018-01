Vasco reestreia na Libertadores após seis anos

Após seis anos sem disputar a Copa Libertadores, o Vasco vai campo às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira para enfrentar o Universidad Concepción, do Chile, pela rodada de ida da segunda fase eliminatória, no estádio Municipal de Concepción, casa do adversário.

A última participação do Vasco na competição foi em 2012, quando foi eliminado pelo campeão Corinthians, nas quartas de final. O final do jejum veio com a sexta colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado. O rival chileno, fundado em 1994, disputou a competição pela última e única vez em 2004.

O treinador do Vasco, Zé Ricardo, deve mandar a campo o mesmo time que empatou sem gols no clássico contra o Flamengo no final de semana, conforme indicado nos treinamentos. Já a Universidad Concepción, na véspera do duelo contra os vascaínos, apresentou seis reforços para a temporada. Entre eles está o atacante Pineda, que atuou no Vitória no ano passado e eliminou o Vasco na terceira fase da Copa do Brasil.

O vencedor do confronto enfrentará quem passar pelo duelo boliviano entre Oriente Petrolero e Jorge Wilstermann, valendo uma vaga na fase de grupos.