Vasco marca no fim e vence Botafogo no primeiro jogo da final

O Vasco da Gama saiu na frente do Botafogo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, ao vencer por 3 a 2 na tarde deste domingo, em um agitado clássico no Estadio Nilton Santos. O jogo se encaminhava para um empate até que o argentino Andrés Rios aproveitou sobra na área e, de voleio, marcou o gol da vitória vascaína aos 48 minutos do segundo tempo. O segundo e decisivo jogo acontece no próximo domingo.

O Botafogo marcou o primeiro gol logo aos três minutos de jogo com Renatinho, em falha do zagueiro Paulão. O Vasco empatou e virou, aos 28 e 31 minutos, com dois gols de Yago Pikachu. O Botafogo empatou ainda no primeiro tempo, em gol de cabeça de Brenner. O segundo tempo seguiu movimentado, com boas defesas de Martín Silva e Gatito Fernández, e a vitória vascaína só saiu nos acréscimos, assim como ocorreu diante do Fluminense, na semifinal. O Vasco jogará por um empate no jogo do próximo dia 8.