O Vasco homenageará as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu estampando a bandeira do rival Flamengo nas camisas que serão usadas nesta quarta-feira, 13, na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, diante do Resende, no Maracanã. As chamas no centro de treinamento rubro-negro, na último dia 8, deixaram 10 mortos e três feridos.

Na parte de trás da camisa, haverá também uma referência às vítimas dos temporais da semana passada, que mataram sete pessoas nas favelas de Rocinha e Vidigal.