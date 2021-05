Vasco estreia na Série B do Brasileiro com derrota para o Operário-PR

A estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro passou longe do esperado. A equipe carioca recebeu o Operário-PR, em São Januário, neste sábado, 29, e perdeu por 2 a 0. Os gols do time paranaense foram marcados por Leandrinho e Ricardo Bueno.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Na próxima rodada da Série B, o Vasco visita a Ponte Preta, no domingo, 6, às 16h. Antes, a equipe de Marcelo Cabo encara o Boavista pela ida da terceira rodada da Copa do Brasil na terça-feira, 1. Já o Operário recebe o Guarani pela Série B, na terça, 1, às 19h.

O time comandado por Matheus Costa começou elétrico e logo aos 7 minutos do primeiro tempo abriu o placar. Felipe Garcia roubou a bola de Zeca e a sobra ficou com Ricardo Bueno, que passou para Leandrinho. O meia bateu firme da entrada da área para marcar para o Operário.

Já na reta final da primeira etapa, aos 42 minutos, a defesa do Vasco voltou a errar e deixou a bola para Jean Carlos, que serviu Ricardo Bueno. O veterano atacante mandou por cima de Vanderlei e fez o segundo.

Fim de jogo! Vitória do Fantasma em São Januário! 👻⚫⚪#VASxOFEC 0x2 pic.twitter.com/bioEFfnIcv — Operário Ferroviário (@OFECoficial) May 29, 2021