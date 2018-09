Vasco entra na zona de rebaixamento após vitória da Chapecoense

Vasco entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2018, na quinta-feira, com vitória da Chapecoense sobre o Atlético-PR por 2 a 1, em jogo atrasado. O clube do Rio de Janeiro, que caiu em 2008, 2013 e 2015, foi para a 17ª colocação.

O Vasco tem uma partida a menos que os adversários, contra o Santos, na Vila Belmiro. Neste momento, tem um ponto a menos que a Chapecoense, primeiro clube fora da zona da degola. A situação ainda pode piorar nas próximas rodadas, já que os dois clubes abaixo dos cariocas na tabela têm os mesmos 24 pontos, mas com critérios de desempate piores.

O Vasco enfrenta o Flamengo neste sábado, às 19 horas no Mané Garrincha, em Brasília. Vitória ou até empate no clássico pode tirar o time do Z4. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão García, as chances de rebaixamento do time carioca hoje são de 52%.