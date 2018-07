Vasco contrata atacante argentino Maxi López

O Vasco anunciou neste sábado a contratação do experiente atacante argentino Maxi López, de 34 anos. O jogador chega ao Rio de Janeiro na segunda-feira para realizar exames médicos e ser apresentado, com contrato até 31 de dezembro de 2019.

Maxi López iniciou sua carreira em 2001, pelo River Plate, da Argentina. Em 2005 foi negociado com o Barcelona, da Espanha. Na Europa, jogou por Mallorca, FC Moscou, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Torino e seu último clube, Udinese, pelo qual disputou o Campeonato Italiano da última temporada. No Brasil, jogou pelo Grêmio em 2009, por empréstimo.

“Olá vascaínos. Estou chegando aí para me juntar a vocês na comemoração dos 120 anos do clube com a história mais bonita do futebol. Faremos muitas coisas juntos, terão muitas novidades. Preparem-se que ainda tem mais”, disse o jogador em vídeo gravado para o clube.

O 🚜 deixou uma mensagem para a torcida do Vascão.#Vasco120 #VemMaisPorAí pic.twitter.com/7chhjoVCp1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 14, 2018

Em sua passagem pelo Grêmio, foi acusado de racismo pelo volante Elicarlos, na época jogador do Cruzeiro, na semifinal da Libertadores de 2009. Elicarlos alega que foi chamado de macaco pelo atacante e registrou o caso na delegacia. López foi liberado após depoimento.