Vasco completa 120 anos nesta terça-feira

O Vasco, um dos mais tradicionais clubes do Brasil, completa 120 anos nesta terça-feira. Com cerca de 70 títulos conquistados, o clube foi fundado em 1898 por um grupo de remadores. Nesta segunda durante partida contra o Ceará, o clube revelou um mascote inédito para dar início às comemorações: o “Novo Almirante”, com aparência mais musculosa e menos bonachona que o navegador de sempre.

Fundado como clube de remo, o Vasco entrou para o futebol em 1915, com a incorporação do Lusitânia. Foi um dos primeiros times a permitir que negros jogassem e em 1923 disputou pela primeira vez a primeira divisão carioca. Logo em sua estreia, sagrou-se campeão. Venceu o estadual em outras 23 oportunidades. Foi três vezes campeão do Torneio Rio-São Paulo, quatro vezes do Brasileirão e uma da Copa do Brasil. conquistou o primeiro Sul-americano de clubes, em 1948, e a Libertadores, em 1998.

O clube vive um momento de crise, que se intensificou nos últimos anos, com três rebaixamentos para a Série B do Campeonato Brasileiro (2007, 2013 e 2014). Há uma turbulência política envolvendo o ex-presidente Eurico Miranda e Júlio Brant, derrotados na eleição de janeiro, e o vitorioso Alexandre Campello, que sequer estava na disputa. Miranda havia vencido a eleição entre os sócios, mas uma urna foi considerada inválida pela Justiça, dando o triunfo a Brant. Na hora da homologação com votação dos conselheiros do clube, Campello, que não era da chapa vencedora e havia articulado com o grupo de Miranda, foi eleito com maioria dos votos.

Nesta segunda-feira, o time empatou em 1 a 1 com o Ceará em seu estádio, São Januário, que existe desde 1927 e já foi a casa da seleção brasileira, antes do surgimento do Maracanã. Ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro com 20 pontos, há um da zona de rebaixamento, mas com dois jogos a menos.

(com Gazeta Press)