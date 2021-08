Vasco atualiza identidade visual com pequenas mudanças no escudo

O Vasco da Gama divulgou sua nova identidade visual, com pequenas mudanças em seu escudo, nesta terça-feira, 31. A atualização não mudou a estrutura tradicional do símbolo, com a caravela e a bandeira com a Cruz de Malta em destaque. “Todos os elementos fazem parte da história do Clube estão no nosso dia-a-dia, e agora temos uma marca mais simétrica, com mudanças quase imperceptíveis”, explicou o clube.

Um só Vasco: veja a atualização da identidade visual do Clube. 💢#VascoDaGama pic.twitter.com/4ltw4yk5C5 — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 31, 2021

As páginas oficiais vascaínas nas redes sociais já passaram a utilizar a nova identidade visual. O clube fundado em 1898 manteve o tradicional escudo que faz referência às caravelas portuguesas e à Cruz de Malta, que dialogam com as influências lusitanas do clube batizado em homenagem ao navegador e explorador morto em 1524.

“Revisar e atualizar, sem perder as raízes. É neste sentido que o Club de Regatas Vasco da Gama anuncia ajustes em seu escudo. Este é um projeto de redesign de marca que apresenta uma solução gráfica equilibrada e harmoniosa, possibilitando a criação de uma identidade visual mais coerente e atual”, explicou o clube carioca, em nota.

“O formato inconfundível do escudo apresentava espessura irregular, agora corrigida. Os novos monogramas CR e VG foram inspirados na famosa estátua de Vasco da Gama, presente na entrada social de São Januário, e trazem alinhamento do padrão tipográfico. A faixa, tão característica, agora tem um ângulo padrão de 45º, e a Cruz segue em seu lugar de destaque, com todo o peso e grandiosidade que merece. A Caravela, que apresentava estilos de traços diferentes e detalhes que dificultavam aplicações, agora é mais imponente e navega para frente sobre fortes ondas e com velas estufadas, representando bravura e dinamismo.”

A modernização de escudos é uma tendência mundial. Recentemente, clubes europeus, como Juventus e Inter de Milão, realizaram mudanças mais drásticas, que dividiram opiniões. No Brasil, o Athletico e o Atlético Goianiense também repaginaram a identidade visual nos últimos anos.

Para o clube carioca, a reação nas redes sociais foi positiva entre influenciadores da equipe, como Allan Rodrigues, streamer conhecido como Estagiário. “Gostei! Mais bonito, refinado e moderno. Que essa transformação se estenda a todas as esferas do clube e a gente volte para o nosso lugar. Vasco.”.