Vasco anuncia contratações de Fellipe Bastos e Yan Sasse

O Vasco já fechou a chegada de sete reforços para a temporada 2019. Neste sábado, o clube de São Januário oficializou as contratações do volante Fellipe Bastos e do meia Yan Sasse. Eles se juntam a Claudio Winck, Raul Cáceres, Bruno César, Danilo Barcelos e Ribamar, que haviam sido anunciados anteriormente.

Fellipe Bastos disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Sport, mas pertence ao Corinthians. Ele foi emprestado por uma temporada pelo clube paulista, que vai pagar 70% dos salários do time carioca e não tinha o volante nos seus planos para a temporada 2019.

Esta será a terceira vez que Fellipe Bastos vai atuar pelo Vasco. Ele jogou também entre 2010 e 2012 e em 2014. Foram 141 jogos e 14 gols nas duas passagens anteriores do meio-campista por São Januário.

Yan Sasse, de 21 anos, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Coritiba. O atleta também foi negociado por empréstimo de um ano com opção de compra para o Vasco.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de semana dos dias 19 e 20 de janeiro, diante do Madureira. O time cruzmaltino não ganha o título estadual desde 2016, quando se sagrou bicampeão.

