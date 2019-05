Vasco anuncia contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo está de volta ao futebol. O treinador, especulado há vários dias no Vasco da Gama, postou uma mensagem aos torcedores cruz-maltinos confirmando o acerto na manhã desta quarta-feira, 8. “Alô torcida do Vasco, TMJ (tamo junto)”, escreveu o técnico de 66 anos, em seu Twitter. Minutos depois, o clube oficializou a contratação.

Cinco vezes campeão brasileiro e com passagens pelo Real Madrid, da Espanha, e pela Seleção Brasileira, Vanderlei Luxemburgo assina contrato com o Vasco até o fim do ano. — Vasco ◤✠◢ (@VascodaGama) May 8, 2019

O Vasco ressaltou o currículo do treinador, cinco vezes campeão do Brasileirão e com passagens por Real Madrid e seleção brasileira. Ele estava desempregado desde outubro de 2017, quando deixou o Sport.

O Vasco é o último colocado do Brasileirão, com um ponto em três rodadas. Esta será a primeira passagem de Luxemburgo pelo clube como técnico – atuou como auxiliar no início da década de 80.

No dia anterior, o próprio Luxemburgo havia desmentido rumores de que estaria no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco ao postar um vídeo em uma feira, em frente ao estádio do Pacaembu. “Vim comer um pastel de feira e tomar um caldo de cana do lado de casa. Estou em São Paulo”, disse.