Vasco anuncia contratação do técnico Abel Braga

O Vasco da Gama já tem treinador para 2020. Nesta segunda-feira 16, o clube carioca anunciou a contratação de Abel Braga, que dirigiu o rival Flamengo e também o rebaixado Cruzeiro no último Campeonato Brasileiro. Ele será o substituto de Vanderlei Luxemburgo, que foi para o Palmeiras. O contrato é válido por um ano.

Em sua postagem nas redes sociais, o Vasco usou fotos de Abel nos tempos de zagueiro do clube, pelo qual foi campeão carioca em 1977. Sua última passagem, já como treinador, durou apenas três meses, o suficiente para conquistar a Taça Guanabara de 2000.

Em nota oficial, o Vasco recordou a passagem de Abel como atleta. “Ex-zagueiro da seleção brasileira, Abel Braga formou com Lelé, Orlando e Marco Antônio uma das zagas mais famosas do Cruzmaltino, conhecida como “Barreira do Inferno”. Pelo Vasco, Abelão conquistou o título carioca de 1977. Depois, graças à ótima fase com a camisa vascaína, disputou a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e seguiu carreira no exterior, mais precisamente no Paris Saint-Germain, da França”, destacou o Vasco.

O clube destaca ainda os principais títulos do treinador de 67 anos: a Copa Libertadores de 2006 e o Campeonato Mundial do mesmo ano pelo Inter, e o Brasileirão de 2012 pelo Fluminense, além de quatro Cariocas, dois Gaúchos, dois Paranaenses e um Pernambucano.