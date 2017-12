Vasco anuncia a contratação do atacante Rildo

Rildo será jogador do Vasco em 2018. Depois de anunciar o volante argentino Leandro Desábato, o time carioca acertou com o atacante, que estava no Coritiba no último Campeonato Brasileiro. Ele assinou contrato por duas temporadas. O jogador é um pedido de Zé Ricardo para reforçar o ataque vascaíno, pois Kelvin – que renovou seu contrato de empréstimo com o clube – só volta a atuar em março.

Aos 28 anos, Rildo já acumula passagens por Corinthians, Santos, Ponte Preta e Vitória. Durante o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba, o atacante de 28 anos marcou seis gols em 39 partidas da temporada de 2017, sendo 37 como titular.

Assim, o Vasco segue como o único clube carioca a já ter realizado contratações para 2018. Neste ano, a equipe irá disputar a Copa Libertadores da América. O Vasco pega o Universidad Concepción-CHI, e se vencer terá pela frente o vencedor de Jorge Wilstermann-BOL x Oriente Petrolero-BOL ou Universitario-PER.

Confira a ficha técnica do atacante Rildo:

Nome: Rildo de Andrade Felicíssimo

Nascimento: 20/03/1989 (28 anos)

Local: São Paulo (SP)

Posição: Atacante

Altura: 1,81 m

Peso: 67 kg

Clubes: Fernandópolis (SP), Ferroviária (SP), Vitória (BA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Corinthians (SP), Coritiba (PR) e Vasco da Gama (atual).