O zagueiro Raphaël Varane, campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa, elogiou o jovem atacante francês Kylian Mbappé nesta quarta-feira, destacando a forma com que o atacante do Paris Saint Germain atua dentro de campo e se comporta no lado de fora. Aos 19 anos, Mbappé foi um dos pilares do título francês.

“Já conheci alguns alienígenas durante a minha carreira, mas na Copa do Mundo foi a primeira vez que conheci uma espécie mais jovem, abaixo dos 20 anos de idade. Quando converso com ele sobre táticas antes dos jogos, ele entende e assimila tudo antes mesmo de eu terminar de falar”, elogiou Varane, em entrevista ao jornal francês L’equipe.

Nos últimos 7 anos, Varane dividiu o vestiário do Real Madrid com o português Cristiano Ronaldo e enfrentou diversas vezes o argentino Lionel Messi, do Barcelona, dois dos melhores jogadores da história do futebol. Aos 25 anos, o zagueiro francês tem escrito uma história vitoriosa, é tetracampeão da Liga dos Campeões e campeão mundial com a França, somando, ao todo, 16 títulos na carreira.