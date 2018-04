VAR terá 33 câmeras em cada estádio da Copa do Mundo

A Fifa detalhou nesta terça-feira o uso do árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) na Copa do Mundo da Rússia. O aparato ficará instalado no Centro Internacional de Transmissão, em Moscou, e contará com 33 câmeras instaladas em cada um dos 12 estádios que receberão partidas da competição.

De acordo com os detalhes do funcionamento do sistema, todo o material será acessado apenas pelos auxiliares. Das 33 câmeras, oito gravarão em imagem “super lenta”, seis em “extra lenta”, e duas serão utilizadas para a checagem de impedimentos.

A Fifa ainda relembrou que o VAR será usado apenas em erros na marcação ou não de gols, decisões sobre pênaltis, expulsões e confusão na identificação de jogadores. O sistema servirá apenas como apoio, sem tomar nenhuma decisão, que caberá apenas ao árbitro principal.

A equipe de auxílio terá três integrantes, todos do primeiro escalação do quadro da entidade internacional. Além disso, serão quatro operadores de replay, fornecendo os melhores ângulos das câmeras.

“Os assistentes de vídeo examinarão as imagens gravadas e informarão ao árbitro sobre o que estão vendo na tela, mediante sistema de áudio. Ele tomará a decisão ou agirá adequadamente, após ver as imagens na lateral do campo, ou se baseando na informação que for comunicada pelos membros do VAR”, detalha a Fifa, em comunicado.