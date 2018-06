O lance decisivo do primeiro jogo da seleção brasileira foi para muitos o gol suíço, em que o meia Steven Zuber usa os braços sobre as costas do zagueiro Miranda antes de cabecear a bola com força para o fundo da rede. O árbitro mexicano César Ramos não marcou falta no brasileiro e discordaram dele a maioria dos torcedores brasileiros, narradores e comentaristas, e o técnico Tite, embora este último se sinta incomodado em colocar sobre o lance duvidoso a explicação para o resultado. “Gostaria de responder uma pergunta sobre desempenho, porque caso contrário fica parecendo que quero dar uma desculpa. Não estou justificando o resultado, mas o lance do Miranda foi muito claro”, disse o treinador logo após o final da partida.

Na reclamação generalizada, muito se falou, e até foi levantada a falta de representatividade política da Confederação Brasileira de Futebol, hoje presidida pelo coronel Antonio Carlos Nunes, pivô de uma gafe atrás da outra desde o dia que pisou em solo russo. Para Galvão Bueno, que pediu desculpas ao fim da transmissão da Globo pelo tom exagerado, a CBF não tem mais peso na tomada de decisões importantes junto à Fifa, como a da escolha do árbitro da partida. Mas esqueceu da questão seminal, que originou toda a confusão: se foi mesmo falta em Miranda, não era o caso de o árbitro de vídeo, a grande novidade tecnológica desta Copa, intervir e corrigir o suposto erro?

Na ânsia de encontrar um culpado, foram cometidos muitos erros de interpretação. O principal, e talvez originário de todas as outras confusões: o árbitro de vídeo participou, sim, da decisão do lance do gol marcado pela Suíça. VEJA consultou especialistas no assunto, e da Fifa, para trazer respostas claras para as principais dúvidas que surgiram após quatro dias de jogos neste Mundial.

É preciso dizer que o sistema de árbitro de vídeo implantado pela Fifa está longe de ser perfeito, uma confusão para todos os lances duvidosos, embora a entidade diga que “está muito satisfeita” com sua aplicação. A falta de transparência, inclusive, é a principal causa de dúvidas. Fosse igual no basquete, no futebol americano ou no rúgbi, modalidades nas quais o público é informado da decisão dos árbitros, certamente haveria menos dúvidas – ou como no vôlei ou no tênis, além dos esportes já citados, nos quais existe a possibilidade de questionar a chamada do ;arbitro. Vamos às perguntas:

1) Se o árbitro não vai ao monitor à beira do gramado, isso significa que o VAR não atuou no lance?

Absolutamente não. Apesar do gesto com as mãos (‘desenhando’ uma tela de televisão) e a conferência dos replays das jogadas no monitor serem os símbolos mais marcantes da novidade, não são as únicas evidências de que árbitro de vídeo foi usado. Ele é, sim, acionado em todos os lances de gol, além de faltas violentas passíveis de cartão vermelho ou em caso de erro de identidade de um jogador a ser punido. A confusão reside na falta de informação sobre essa atuação, restrita à equipe de arbitragem. Em resumo, se o VAR acredita que a marcação do gramado foi a correta, ele tem duas opções: a primeira é manter-se em silêncio, sem se comunicar com o juiz do gramado pelo fone de ouvido. A outra é fazer um comentário positivo sobre a chamada: “segue o jogo”, por exemplo. É exatamente isso o que aconteceu no lance do gol suíço: o juiz do gramado validou o gol, o árbitro de vídeo não questionou a marcação e o jogo seguiu.

2) O juiz em campo pode acionar o VAR ou é o árbitro de vídeo que o aciona?

Em tese, sim. Mas nos lances em que vimos na Copa do Mundo até agora foi o árbitro de vídeo quem abordou o juiz do campo, não o contrário. E não se trata de uma abordagem acintosa. O tom é de sugestão. Em caso de suspeita de irregularidade, o árbitro de vídeo recomenda ao juiz que retarde o reinício de jogo e, ainda com a bola parada, o VAR pergunta se ele não gostaria de rever o lance. A decisão final é sempre de quem está no gramado.

3) O árbitro em campo pode ignorar uma chamada do VAR?

Em teoria, sim. Mas é pouco provável que isso ocorra. A comunicação entre o árbitro de vídeo e o juiz da partida é gravada e monitorada pela Fifa. VEJA havia obtido a informação de que, em caso de insatisfação em relação a alguma decisão do VAR, a equipe supostamente prejudicada poderia ter acesso à comunicação entre os envolvidos. Esse fato foi negado tanto pela Fifa quanto pela Confederação Brasileira de Futebol.

4) Se o juiz coloca a mão sobre o ouvido, isso significa que ele está se comunicando com VAR?

Não necessariamente. Mas isso aconteceu no jogo entre Espanha e Portugal, quando o juiz italiano Gianluca Rocchi demorou alguns instantes para reiniciar a partida após o gol do atacante espanhol Diego Costa. Para quem estava no estádio, a impressão foi de uma conversa entre o VAR e Rocchi, mas a Fifa não confirmou com quem o italiano estava falando naquele instante. A entidade limita-se a dizer que ambos os árbitros, o do gramado e o de vídeo, chegaram à conclusão que não houve falta na jogada – o zagueiro português Pepe reclamou de uma falta na disputa com Costa.

5) Os jogadores podem chamar o VAR?

No futebol não existe a regra do desafio da marcação do juiz, adotado em outras modalidades que utilizam há mais tempo as imagens de televisão na arbitragem. Aliás, existe a orientação de punir o jogador que seja agressivo na reclamação em casos avaliados pelo árbitro de vídeo, mas ela ainda não foi posta em prática na Rússia.