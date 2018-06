Houvesse árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês), a Coreia do Sul não teria chegado a semifinal da Copa do Mundo de 2002 — que sediou ao lado do Japão —, se fossem revistas as tantas decisões questionáveis dos juízes a seu favor. Ironicamente, no primeiro Mundial com o recurso eletrônico, os ‘tigres asiáticos’ estrearam com derrota por causa da revisão do lance que gerou o pênalti convertido em 1 a 0 para a Suécia. A equipe nórdica, que chegou à Copa do Mundo da Rússia após tirar a Itália na repescagem das eliminatórias europeias, assume a liderança do grupo F ao lado México, que venceu a Alemanha, ontem, na primeira zebra da competição.

O jogo veloz imprimido por ambas as seleções desde o início foi interrompido por muitas faltas. A bola foi bastante judiada até finalmente encontrar o sueco Berg em condições de abrir o placar, aos vinte minutos. O atacante do Al-Ain, dos Emirados Árabes, parou no goleiro Jo, o personagem da partida. Aos 28, novamente Berg teve oportunidade, mas foi bloqueado por Kim Young-Gwon. Aos 43, mais uma vez o camisa 9 e mais um erro… Ibrahimovic, turistando na Rússia, deve ter pensando que não perderia esses gols.

Logo aos onze minutos do segundo tempo, o goleiro Jo fez sua segunda defesa importante, em cabeceio de Toivonen. A insistência nórdica deu resultado quando Kim Min-Woo derrubou Claesson na área. O árbitro salvadorenho Joel Aguilar ignorou, mas em seguida interrompeu o contra-ataque sul-coreano para consultar o VAR e fazer justiça: pênalti convertido pelo capitão Granqvist. A Suécia passou a proteger sua vitória e foi eficiente nas poucas vezes em que a Coreia do Sul conseguiu chegar de forma consistente — um cabeceio para fora de Wang Hee-Chan, aos 45, foi a melhor das chances.

No sábado, 23 de junho, ao meio-dia, a Coreia do Sul joga sua sobrevivência contra o animado México, ao meio-dia. Às 15h, a Suécia enfrenta a Alemanha em Sochi.

Ponto alto

Com a responsabilidade de substituir o zagueiro Lindelof (um dos craques do time, que joga no Manchester United, da Inglaterra), Jansson atuou de forma segura ao lado do capitão Granqvist.

Ponto baixo

Único talento do modesto time sul-coreano, o atacante Son Heung-Min, do Tottenham, da Inglaterra, viu-se obrigado a criar jogadas — apesar de ótimo finalizador — e falhou.

Ficha do jogo



Suécia 1 x 0 Coreia do Sul

Local: estádio de Níjni Novgorod. Árbitro: Joel Aguilar (ESA). Público: 42.300. Gol: Granqvist, aos 20 minutos do segundo tempo.

Suécia: Olsen; Augustinsson, Granqvist, Jansson e Lustig; Larsson (Svensson), Ekdal (Hiljemark), Claesson e Forsberg; Toivonen (Thelin) e Berg. Técnico: Janne Andersson.

Coreia do Sul: Jo Hyeon-Woo; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Young-Gwon e Park Jo-Hoo (Kim Min-Woo); Ki Sung-Yueng, Lee Jae-Sung e Koo Ja-Cheol (Lee Seung-Woo); Hwang Hee-Chan, Kim Shin-Wook e Son Heung-Min. Técnico: Sjon Tae-Yong.