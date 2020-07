Vanderlei Luxemburgo é diagnosticado com Covid-19

O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, foi diagnosticado com Covid-19 na noite da última sexta-feira, 3. A detecção ocorreu após exames de rotina realizados pelo clube para retomar os treinamentos com bola, autorizados pelo governo do estado desde quarta-feira, 1º.

Em comunicado publicado pelo Palmeiras, foi informado que “o treinador está assintomático e foi imediatamente afastado, de acordo com os protocolos médicos previamente estabelecidos pelo clube”. Por conta do diagnóstico de Luxemburgo, toda a delegação passou por uma nova bateria de testes para detectar o vírus neste sábado, 4. A leva de exames extras não apontou nenhum outro profissional infectado.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Em vídeo, o técnico afirmou que está de quarentena em casa, “tranquilo” e que tem sido acompanhado pelos médicos do Palmeiras. O treino para o restante da delegação marcado para hoje ocorreu normalmente, sem contato físico entre os atletas, que dedicaram-se a rebatidas, passes, cruzamentos e finalizações. Houve ainda a prática de cobranças de pênaltis.

Veja a declaração de Vanderlei Luxemburgo: