Van Gaal reclama que jogadores do United não liam e-mails

O técnico holandês Louis Van Gaal fez duras críticas aos jogadores de seu último clube, o Manchester United, em entrevista ao site alemão Bild, no último domingo. O que mais irritou o experiente treinador foi o fato de os atletas não lerem os e-mails que ele mandava para tentar ajudar na evolução dos jogadores.

Van Gaal alegou que as estrelas do time “não são profissionais” e alguns até fingiam ler os e-mails para tentar escapar do trabalho extra. “Criei um sistema para ajudar na evolução dos jogadores, eu mandava e-mails com instruções para prepará-los antes de nossas reuniões, mas eles esnobavam. Acredito que um atleta tem de aprender a viver profissionalmente”, declarou.

Van Gaal afirmou que teve sucesso ao utilizar o mesmo método quando foi treinador do Bayern de Munique e um grande exemplo de atleta, segundo ele, era seu compatriota Arjen Robben, que sempre lia todas as instruções do técnico. Van Gaal foi demitido pelo Manchester United em 2016 e foi substituído por José Mourinho.