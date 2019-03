Van Gaal anuncia aposentadoria: ‘Minha esposa merece uma vida comigo’

O técnico holandês Louis Van Gaal anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira, 11, em entrevista ao programa VTBL, da Holanda. Aos 67 anos, o treinador teve suas últimas passagens na seleção holandesa e no Manchester United. Ele explicou que o motivo da decisão é para ter uma vida mais próxima de sua esposa, a também holandesa Truus Van Gaal, de 65 anos.

“Minha mulher desistiu de seu emprego, há 22 anos, para acompanhar minha carreira. Eu disse à ela que me aposentaria aos 55, mas continuei exercendo a profissão até os 65. Ela tem o direito de ter uma vida comigo fora do futebol. Posso dizer que ela está muito feliz. Não pretendo nem ser dirigente ou comentarista. Eu sou um pensionista agora”, comentou.

Van Gaal deixa uma carreira vitoriosa como treinador, apesar do fiasco em seu último trabalho, no Manchester United, onde ficou de 2014 a 2016 e conquistou apenas uma Copa da Inglaterra. Pelo Ajax, o técnico conquistou três títulos nacionais, uma Liga Europa, em 1992, e uma Champions League, em 1995.

Van Gaal também teve sucesso no Barcelona, com dois títulos espanhóis e um da Copa do Rei. No Bayern de Munique, ele levantou uma taça do Campeonato Alemão. Em ambos os clubes, teve problemas de relacionamento com atletas brasileiros, como Rivaldo, Giovanni e Lúcio.

O técnico de 67 anos levou a seleção holandesa ao terceiro lugar da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e ficou famoso por substituir o goleiro Jasper Cillessen no último minuto da prorrogação. O substituto, Tim Krul, pegou dois pênaltis e classificou a Holanda às semifinais, depois do empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.