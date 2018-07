‘Vamos ajudar Neymar a se recuperar’, diz treinador do PSG

O novo técnico do Paris Saint-Germain, o alemão Thomas Tuchel, afirmou nesta sexta-feira que ajudará Neymar a se recuperar do baque sofrido após a Copa do Mundo da Rússia. “Ele é um campeão e vamos ajudá-lo a se recuperar”, declarou Tuchel, em Singapura, na véspera de uma partida pela International Champions Cup.

“Ele é um grande jogador, sabe como administrar vitórias, mas também como administrar derrotas”, completou o treinador de 44 anos, que assumirá o badalado time francês nesta temporada. Tuchel, que se destacou no comando do Borussia Dortmund há duas temporadas, disse não se preocupar com a relação entre Neymar e Kylian Mbappe, que terminou a Copa como uma estrela mundial e campeão.

“Pela minha experiência, os grandes jogadores têm o caráter mais simples, porque eles querem competir e vencer. Claro que temos personalidades fortes no elenco, mas não me preocupo com isso. Há pouco tempo eles eram meninos jogando na praia, perto de suas casas, nas ruas. Queremos encontrar esse sentimento e nos divertir, mas trabalhando duro”, ressaltou o alemão.

No torneio de pré-temporada em Singapura, ainda sem Neymar, Mbappé e as estrelas que participaram do Mundial, o PSG enfrentará nesta sexta o Arsenal, clube inglês comandado justamente pelo ex-treinador da equipe francesa, Unai Emery.