Valor de mercado de Neymar cai mais de 30%

O site CIES, um observatório de futebol suíço que faz pesquisa sobre futebol, divulgou nesta segunda-feira, 10, uma atualização do valor de mercado do atacante Neymar, da seleção brasileira e do PSG. Com a segunda lesão no quinto metatarso do pé direito do jogador em janeiro deste ano, e agora com lesão ligamentar no mesmo pé, seu valor de mercado caiu mais de 30%.

Em janeiro, antes de ter a segunda no pé direito, como aconteceu em fevereiro de 2018, seu valor de mercado pelo site era de 213 milhões de euros (930 milhões de reais). Na atualização de junho, o valor fica entre 120 e 150 milhões de euros (524 e 655 milhões de reais).

Segundo levantamento do jornal francês L’Équipe, Neymar fez apenas 51,8% dos jogos do PSG nesta temporada, sendo apenas nove em 2019.

O observatório leva em conta alguns critérios para definir o valor de mercado dos atletas, como idade, jogos pelo time e pela seleção, desempenho e outros. O primeiro colocado da lista atualmente é o francês campeão do mundo Kylian Mbappé, avaliado entre 200 e 250 milhões de euros (873 milhões e 1,1 bilhão de reais.