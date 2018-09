Valladolid anuncia venda de 51% das ações para Ronaldo Fenômeno

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno foi apresentado como dono do Real Valladolid, que disputa a primeira divisão espanhola, nesta segunda-feira (3), na sede do clube. Na semana passada, uma rádio espanhola anunciou que o ex-jogador brasileiro estava finalizando a compra, um desejo antigo seu, revelado em entrevista para a VEJA. Ronaldo terá 51% das ações, que foram adquiridas por 30 milhões de euros (143 milhões de reais)

O anúncio foi feito por Carlos Suárez, presidente da equipe e antigo sócio majoritário, que detinha 58% das ações, adquiridas em 2011 por 5 milhões de euros (11 milhões de reais na cotação da época). Para Suárez, a chegada de Ronaldo fará com que o clube “entre no mapa do futebol e dê um salto de qualidade”. O Valladolid voltou à primeira divisão nesta temporada, após vencer o playoff da segunda divisão. Foram quatro anos na segunda divisão desde o rebaixamento, em 2014.

A quarta colocação no Campeonato Espanhol de 1962/1963 foi o melhor resultado da equipe no Campeonato Espanhol da primeira divisão. Em sua carreira como jogador, por Barcelona e Real Madrid, Ronaldo fez seis partidas contra o Valladolid, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. O ex-atacante marcou seis gols nesses confrontos.