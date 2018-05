Valdivia marca golaço no Chile e celebra: ‘Magia está intacta’

O meio-campista chileno Jorge Valdivia vive bom momento em seu país natal, atuando pelo Colo Colo. O ex-jogador do Palmeiras marcou um belo gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 1 de sua equipe sobre o Everton, neste domingo, pelo Campeonato Chileno. Após a partida, o “Mago” celebrou seu gol nas redes sociais.

“Só há algo mais lindo que fazer um gol pelo seu time do coração… fazer um golaço! Boa vitória e por sorte peguei em cheio na bola. A varinha mágica e a magia seguem intactas. Vamos, Colo Colo”, escreveu o meia de 34 anos.

Na jogada, Valdivia invadiu a área, dominou com a perna direita e arrematou com precisão com a esquerda. Atual campeão, o Colo Colo é o quarto colocado da liga nacional com 23 pontos, oito a menos que a Universidad Católica.

Me gustó un video de @YouTube https://t.co/P0zZptXPb7 GOL Jorge Valdivia – Colo Colo 1-0 Everton | Campeonato Scotiabank 2018 — Alex Quilodrán López (@AleexSupertramp) May 6, 2018