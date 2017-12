Valdivia é eleito melhor jogador do Campeonato Chileno

De volta ao Colo-Colo, Jorge Valdivia, ex-meio-campista do Palmeiras, foi campeão e eleito o melhor jogador do Campeonato Chileno. Ele superou seu companheiro Jaime Valdés na disputa promovida pelo jornal La Tercera.

Valdívia conquistou onze dos 29 votos dados, quatro a mais que Valdés. Votaram o capitão e o treinador de cada um dos 16 times participantes – três abriram mão de participar: Paulo Guede, técnico do Colo-Colo; Nicolás Córdova, técnico do Santiago Wanderers; e Ezequiel Luna, do Santiago Wanderers.

Em nota dedicada ao “Mago”, o jornal classifica o jogador de 34 anos como “gênio” e o “homem do time dentro de fora de campo”. Formado no Colo-Colo, Valdivia retornou ao clube após onze anos no exterior. Antes, estava no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.