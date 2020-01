Valdivia deixa Colo-Colo e é anunciado como reforço por time do México

O meia Jorge Valdivia foi anunciado na noite da sexta-feira, 3, como reforço do Morelia para a disputa do Campeonato Mexicano. Desejo de alguns torcedores do Palmeiras, o chileno mostrou interesse em voltar depois de o Colo-Colo, clube pelo qual atuava desde 2017, ter anunciado que não renovaria seu contrato.

No Morelia, Valdivia, de 36 anos, vai reencontrar o técnico argentino Pablo Guede, que comandou o time chileno entre 2017 e 2018. A contratação de Valdivia foi anunciada pelo Morelia nas redes sociais com um vídeo que reunia algumas das melhores jogadas do meia.

“Da seleção chilena, campeão da Copa América, jogador de Copa do Mundo, há um novo Mago na cidade”, escreveu o clube na postagem, chamando Valdivia de “El Mago”, apelido do jogador.