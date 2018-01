Vaidoso? Cristiano Ronaldo usa celular para ver corte no rosto

Acostumado a se olhar nos telões e ajeitar o penteado durante os jogos, o atacante Cristiano Ronaldo quis ver mais de perto o tamanho do estrago ao machucar o supercílio no lance de seu segundo gol, na goleada por 7 a 1 do Real Madrid sobre o La Coruña, neste domingo. Com sangue escorrendo pelo rosto, o português foi ao banco de reservas e pegou um celular emprestado do médico do Real para usar como espelho.

Cristiano Ronaldo uses iPhone after getting a cut to the face during Real Madrid 7-1 Deportivo La Coruna game WARNING BLOOD! pic.twitter.com/n7tmr98z4A — Football Gifs (@FootieUTgifs) January 21, 2018

Na jogada, Cristiano recebeu cruzamento na área e finalizou de cabeça. O zagueiro do Deportivo La Coruña tentou dividir a bola, levantando o pé, e acabou machucando o astro do Real Madrid, que logo foi atendido dentro de campo. A equipe espanhola, que não vencia desde dezembro no Campeonato Espanhol, assumiu a quarta colocação do torneio e tenta se reerguer após sequência irregular.