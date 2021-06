Vai começar a Eurocopa: como assistir a Itália x Turquia

A bola começa a rolar na Eurocopa a partir das 16h (de Brasília) desta sexta-feira, 11, com a partida entre Itália e Turquia, válida pelo grupo A, no Estádio Olímpico, em Roma. O duelo de abertura terá transmissão em TV fechada, do SporTV.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A edição comemorativa de 60 anos do torneio, jogada em 11 estádios de países diferentes, estava marcada para o ano passado, mas teve de ser adiada em um ano, em razão da pandemia do novo coronovírus. Com a Covid-19 relativamente controlada no continente, haverá presença de público, sob protocolos da Uefa.

Nesta sexta, 16.000 torcedores são esperados no estádio da capital italiana. A equipe da casa está invicta desde uma derrota para Portugal em 2018 (foram 22 vitórias e cinco empates em 27 jogos desde então) e chega animada, entre as favoritas ao título do torneio que venceu apenas uma vez, em 1968. Itália e Turquia integram o grupo A, junto com País de Gales e Suíça.

O time dirigido por Roberto Mancini tem uma mescla interessante entre atletas experientes como os defensores Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini e jovens como Manuel Locatelli e Federico Chiesa. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, deve começar a partida como titular.

Vinte e quatro equipes brigarão pelo título, que será decidido em 11 de julho, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e companhia defende o troféu e não terá vida fácil, pois caiu no chamado “grupo da morte”, ao lado de França, Alemanha e Hungria.

Prováveis escalações



Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne; Técnico: Roberto Mancini

Turquia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan; Burak Yılmaz. Técnico: Senol Gunes