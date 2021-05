Vagner Mancini é demitido do Corinthians após eliminação no Paulistão

Logo após a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo, 16, o Corinthians anunciou a demissão do técnico Vagner Mancini. O treinador já estava pressionado desde a goleada para o Peñarol-URU e eliminação da Copa Sul-Americana no meio da semana.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 8,90 reais por mês!

A informação foi anunciada oficialmente por Duilio Monteiro Alves, presidente do clube alvinegro, em entrevista coletiva. “Queria comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Vagner Mancini e agradecer muito o seu trabalho, dedicação, junto ao Anderson Batatais e ao Claudio (Andrade, analista). Futebol muitas vezes nos obriga a fazer mudanças. Entendemos que neste momento o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica”, diz o mandatário. “Nos próximos dias, depois de conversar com toda a diretoria, a gente anunciará o novo comandante”, completa.

Contratado em outubro ano passado com a missão de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Mancini conduziu a equipe para a 12ª colocação na competição nacional. No total, foram 45 jogos à frente do Timão, com 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

Confira a nota oficial do clube

“Neste domingo (16), a diretoria de futebol do Corinthians se decidiu pelo encerramento do contrato do técnico Vagner Mancini. Além dele, se despedem da comissão técnica o auxiliar técnico Anderson Batatais e o analista de desempenho Cláudio de Andrade.

Mancini comandou a equipe em 45 oportunidades, com 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

O clube agradece a dedicação de Mancini e sua comissão nestes sete meses de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira.“