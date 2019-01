Usain Bolt encerra carreira no futebol: ‘Foi divertido enquanto durou’

O ex-velocista oito vezes medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos e 11 campeão mundial de atletismo, Usain Bolt, encerrou a breve carreira de jogador de futebol, iniciada em 2018. Em entrevista à Agência Reuters, a lenda jamaicana afirmou que não dará seguimento ao sonho que tinha de jogar profissionalmente, antes mesmo de assinar qualquer contrato.

“Foi uma boa experiência. Eu realmente gostei de estar em um time, e era diferente do atletismo. Foi divertido enquanto durou”, disse Bolt, que treinou com a equipe Central Coast Mariners, da Austrália, no final do ano passado, em um período de testes. Ele chegou a realizar duas partidas e marcou dois gols em uma delas.

O velocista também chegou a realizar treinos no Borussia Dortmund, time que tem o mesmo patrocinador que o jamaicano, e disputar uma partida pelo Stromsgodset, da Noruega.

Bolt esteve próximo de assinar um contrato profissional com o clube australiano, mas as partes não chegaram a um acordo. O velocista recebeu um convite do Valletta, maior campeão da Malta, mas recusou a oportunidade. O empresário de Bolt afirmou que o jamaicano teve propostas de outros clubes, que não foram aceitas.

“Eu estou fazendo tantas coisas agora. A vida esportiva acabou, então estou indo para diferentes ramos dos negócios. Tenho vários objetivos em mente. Estou tentando me organizar e ser um homem de negócios agora”, disse Bolt à Reuters