Uruguai vence República Tcheca com gol de voleio de Cavani

A Uruguai venceu a República Tcheca por 2 a 0 nesta sexta-feira, em partida válida pela China Cup, torneio amistoso disputado na cidade de Nanning, na China. O destaque do jogo foi o atacante Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, que marcou um golaço de voleio, Luís Suárez, do Barcelona, marcou o outro gol a favor da seleção uruguaia.

Que golo absolutamente genial de Cavani no Uruguai 2-0 Rep. Checa de hoje!pic.twitter.com/avOPME1wsB — Remate Digital (@Remate_Digital) March 23, 2018

O Uruguai garantiu o resultado logo no primeiro tempo do jogo. Suárez fez o primeiro gol da partida aos 10 minutos, convertendo pênalti depois de ser derrubado na área pelo goleiro tcheco, Jiri Pavlenka. Aos 37, Edinson Cavani recebeu passe de cabeça do meia Nahitan Nández e marcou um golaço de voleio.

Os uruguaios se preparam para a Copa disputando o torneio amistoso chinês, e enfrentará na decisão o País de Gales, que goleou a China por 6 a 0, com três gols de Gareth Bale, do Real Madrid, na estreia do ex-jogador Ryan Giggs no comando. Dentre os participantes, apenas os sul-americanos conseguiram classificação para a Copa do Mundo de 2018.