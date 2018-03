Uruguai vence Gales e conquista torneio amistoso na China

Com um gol do atacante Edinson Cavani, o Uruguai venceu o País de Gales por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Nanning, na final da China Cup, torneio amistoso que serviu de preparação para a seleção sul-americana à Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Aos quatro minutos da segunda etapa, Godín lançou para Cristian Rodríguez, que cruzou da esquerda para Cavani, que estava na pequena área e marcou com chute de primeira.

Esse foi o 100° gol de Cavani pela seleção uruguaia. Ele é o vice-artilheiro do time com 42 gols, oito a menos que Luis Suárez.

Essa foi a segunda vitória em dois jogos dos uruguaios na competição. A estreia foi na sexta-feira, pela semifinal do torneio, com 2 a 0 contra a República Checa, com gols de Cavani e Luis Suárez. Na disputa pelo terceiro lugar, o checos golearam a China por 4 a 1.