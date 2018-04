Urso anima torcida e entrega bola ao árbitro na 3ª divisão russa

O jogo entre Angusht e Mashuk, válido pela terceira divisão do Campeonato Russo, ganhou destaque mundial no último sábado graças a uma participação especial e no mínimo exótica durante a apresentação da partida na cidade de Piatygorsk: um urso chamado Tim entrou no gramado e alegrou a torcida em um show bizarro.

O animal foi controlado por um domador e entrou no gramado vestindo uma focinheira. Ele surpreendeu a torcida ao bater palmas e entregar a bola do jogo ao árbitro. O locutor do estádio ainda brincou ao dizer que Tim será uma das estrelas da abertura da Copa do Mundo de 2018 – que acontece em 14 de julho, em Moscou, no jogo entre Rússia e Arábia Saudita – em piada que deve ter dado calafrios na Fifa, organizadora do Mundial.