United perde para Leicester e rival comemora: City é campeão inglês

O Leicester visitou o Manchester United nesta terça-feira, 11, e venceu por 2 a 1, em Old Trafford. A vitória teve um gosto especial para o rival dos Red Devils. Mesmo sem entrar em campo, o Manchester City viu a diferença de 10 pontos na liderança ser mantida a três rodadas do final da Premier League e comemorou o título.

A partida que corria risco novamente de protestos e invasões, aconteceu cercada de forte policiamento. Em campo, um United reserva demorou para entrar no ritmo. Assim, logo aos 10 minutos da primeira etapa, após boa jogada da equipe de Brendan Rodgers, o lateral-esquerdo de 19 anos Luke Thomas finalizou bem e abriu o placar.

Minutos depois, outro jovem, o atacante Mason Greenwood, empatou a partida. Ainda assim, as chances de título do United ficavam nulas: apenas uma vitória bastaria. O primeiro tempo, que havia começado agitado, ficou morno. Desse modo, logo no início da etapa final, Ole Solskjaer chamou titulares.

Como resposta, em campo, o Leicester retomou a frente, com gol de cabeça do zagueiro Çağlar Söyüncü, aos 21 minutos do segundo tempo. Após o gol do time azul, o Manchester United pressionou e dominou a posse de bola, porém os gols de virada não saíram.

Dessa maneira, o Manchester United perdeu a chance de colocar “água no chopp” do maior rival. O Manchester City, por sua vez, venceu seu sétimo campeonato inglês, o terceiro da era Pep Guardiola.