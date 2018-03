United e Sevilla decidem vaga nas quartas da Liga dos Campeões

O Manchester United recebe o Sevilla, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, precisando de uma vitória simples para garantir vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida, na Espanha, terminou empatado sem gols. Novo 0 a 0 forçará a disputa de pênaltis e igualdade com gols classifica os espanhóis.

O Sevilla busca repetir sua melhor campanha na história. O clube espanhol não chega às quartas de final do torneio desde 1957/1958, quando foi eliminado pelo campeão Real Madrid. Já o United, tricampeão do torneio, tenta voltar às quartas pela primeira vez desde 2013/2014, quando foi eliminado pelo Bayern de Munique nesta fase.

“Nós não conseguimos gols no primeiro jogo e por isso mesmo sabemos que as dificuldades agora serão maiores. Porém, o empate nos ida nos dá a possibilidade de jogar por uma simples vantagem em casa se quisermos garantir a classificação para as quartas de final”, analisou o técnico José Mourinho. O time inglês não sabe se contará com o francês Paul Pogba, que não treinou nesta segunda-feira e pode ceder a vaga para Jesse Lingard entre os titulares.

O italiano Vincenzo Montella, treinador do Sevilla, espera que sua equipe faça um “jogo perfeito”. “Vamos precisar administrar a situação em termos defensivos, pois o Mourinho arma suas equipes de forma muito inteligente. Mas não podemos ficar pensando apenas em evitar os gols do adversário, pois temos que ganhar.”