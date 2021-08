United desbanca o City e anuncia a contratação de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, 36 anos, está de volta ao Manchester United. Doze anos após deixar o clube, negociado com o Real Madrid como jogador mais valioso do mundo à época (93,6 milhões de euros ou 256 milhões de reais), o jogador português, eleito por cinco vezes como o melhor do mundo pela Fifa, acertou o retorno a Old Trafford. O clube oficializou o acordo pelas redes sociais, após uma reviravolta envolvendo as negociações com o seu maior rival, o Manchester City, com quem Ronaldo tinha negociações avançadas.

O surgimento do United como potencial destino para CR7 ocorreu somente nesta sexta-feira, 27, com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, que revelou que o clube estava em contato direto com Jorge Mendes e já havia apresentado a ele números, salários e até a proposta que seria entregue para convencer a Juventus. “O Bruno Fernandes tem falado com ele. Ele sabe o que sentimos sobre ele e, se ele vai sair da Juventus, sabe que nós estamos aqui”, disse o técnico norueguês Ole Gunner Solskjaer.

Até então, tudo levava a crer que o português, artilheiro da última edição da Eurocopa, vestiria a camisa do City. Após desistir de Harry Kane, do Tottenham, o clube centralizou esforços na concretização do negócio. De acordo com o As, estava tudo apalavrado para a assinatura de um contrato válido até 2023 recebendo cerca de 15 milhões de euros líquidos (92 milhões de reais) por temporada.

Pela manhã, jornais italianos noticiaram que o português foi ao CT da Juventus para se despedir de seus companheiros. A ESPN britânica também afirmava que o jogador mantinha conversas com Pep Guardiola, treinador do City, e que aguardava apenas o acerto entre italianos e ingleses para se mudar para a Inglaterra.

A infelicidade do português na Juventus se arrasta desde a última temporada, quando o clube não teve condições de brigar por títulos de expressão. Contudo, esperança era de continuidade, mas o mercado ativo fez com que as peças se movimentassem e o nome do português fosse especulado em diversos lugares.

Continuar em Turim ficou impossível, tanto que o craque português ficou de fora dos relacionados para a próxima partida da Velha Senhora. Na manhã mais quente sobre a negociação de CR7, o treinador Massimiliano Allegri falou sobre a decisão: “Cristiano Ronaldo me disse que não quer mais jogar pela Juventus. Por isso ele está fora do jogo contra o Empoli”.

Ainda não foi revelado o valor que o United pagará a Juventus. A estimativa é que o clube de Turim desejava cerca de 25 milhões de euros (153 milhões de reais) para liberar o atleta. O City emperrou a negociação justamente por reduzir a proposta, enquanto os italianos desejavam ter Gabriel Jesus como moeda de troca.

Pelo United, Ronaldo jogou 292 partidas, marcou 118 gols e distribuiu 69 assistências entre 2003 e 2009. Pelo clube inglês conquistou uma Liga dos Campeões (2008), três edições do Campeonato Inglês (2007, 2008 e 2009), uma Taça da Inglaterra (2004), duas vez a Taça da Liga Inglesa (2006 e 2009), uma Supertaça da Inglaterra (2007), além de um Mundial de Clubes (2009).

Na última temporada, apesar da má fase da Juventus, teve excelente desempenho marcando 36 gols em 44 partidas, além de quatro assistências. Na passagem pela Itália foram 134 jogos e 101 gols marcados.