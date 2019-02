Um corpo é achado nos destroços do avião que levava Emiliano Sala

Autoridades inglesas informaram na manhã desta segunda-feira, 4, que um ocupante do avião que levava o jogador argentino Emiliano Sala para Cardiff foi avistado nos destroços localizados na noite de domingo, 3, no fundo do Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França.

A AAIB (Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos) divulgou imagens com o número de série do avião e informou que um corpo foi avistado. “A AAIB confirmou que tragicamente uma pessoa foi vista nos destroços do avião no fundo do mar onde estavam Emiliano Sala e o piloto Dave Ibbotson. Eles agora estão considerando quais serão os próximos passos”, informou o Canal ITV.

Sala viajava em um pequeno avião que ia de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, onde assinaria contrato com o Cardiff City. No dia 21 de janeiro, o sinal do avião sumiu. A família do jogador pediu para que as buscas, encerradas em 24 de janeiro por falta de indícios, fossem retomadas, e contratou um investigador particular que, na noite de domingo 3, afirmou ter encontrado os destroços do avião no fundo do Canal da Mancha.

O investigador particular David Mearns colocou a informação em seu perfil no Twitter. “As famílias de Emiliano Sala e David Ibbotson foram notificadas pela polícia. A AAIB fará uma declaração amanhã (segunda-feira). Nesta noite, nossos corações estão com as famílias e amigos de Emiliano e David.”