Um ano após ataque cardíaco, jogador do Ajax acorda do coma

O meio-campista Abdelhak Nouri teve um ataque cardíaco, aos 20 anos, durante um amistoso de pré-temporada do Ajax, contra o Werder Bremen, em julho de 2017, que o levou a sofrer dano cerebral. Mas nesta terça-feira Nouri acordou do coma e está se comunicando com a família, segundo revelou um irmão do jogador.

“A condição neurológica dele é muito melhor do que alguns meses atrás. Ele não move o corpo, apenas a cabeça, mas algumas vezes sai da cama para sentar na cadeira de rodas. Podemos nos comunicar com ele. Ele sofreu muitos altos e baixos, mas sua consciência está um pouco melhor. Ele consegue abrir a boca e mover os olhos, quando é solicitado”, afirmou o irmão do atleta, Abderrahim.

Nouri sofreu um mal súbito durante o amistoso e o cérebro teve falta de oxigênio, o que causou danos permanentes. A família afirma que o socorro prestado na época não foi adequado, o que foi reconhecido pelo Ajax posteriormente. O clube afirmou que um desfibrilador deveria ter sido utilizado. Por isso, a família exige indenização.

Nouri tinha 15 jogos pelo time principal do Ajax, com um gol marcado. Passou por todas as categorias de base da seleção da Holanda e tinha 19 partidas com o time sub-19. Nouri não deve voltar ao futebol.